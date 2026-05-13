ACinque, gestione operativa in calo ma risultato netto in crescita nel primo trimestre

(Teleborsa) - Il Gruppo ACinque ha chiuso il primo trimestre del 2026 con ricavi delle vendite consolidate pari a 187,6 milioni, in calo rispetto ai 220,1 milioni del corrispondente trimestre del 2025, principalmente come conseguenza dell’andamento dei prezzi delle commodities, mediamente inferiori nel primo trimestre 2026 rispetto al corrispondente trimestre 2025.



La gestione operativa consolidata evidenzia un Margine Operativo Lordo pari a 31,7 milioni, in calo rispetto ai 33,6 milioni del periodo di confronto. In particolare, nell’HUB Vendita e Soluzioni Energetiche (MOL a 18,6 milioni da 19,7 milioni del 2025), l’Area Operativa Vendita riflette una contrazione nel gas per minori punti serviti e volumi venduti e un incremento nell’energia elettrica per dinamiche legate alla marginalità ed efficientamento base costi. Il Margine Operativo Netto si attesta a 18,1 milioni, in riduzione rispetto ai 19,5 milioni del 2025. Il Risultato Netto del Gruppo, al netto della quota di utile degli azionisti di minoranza, risulta positivo e pari a 10,3 milioni, in incremento rispetto al corrispondente periodo 2025 (9,9 milioni).



Gli investimenti del Gruppo, complessivamente realizzati nel primo trimestre 2026, sono pari a 15,2 milioni, in incremento rispetto al corrispondente periodo del 2025 (11,3 milioni) di cui il 64% considerati ammissibili ai fini della Tassonomia UE.



Al 31 marzo 2026 l’Indebitamento Finanziario Netto risulta pari a 138,1 milioni (170,3 milioni al 31 dicembre 2025), il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto e Patrimonio Netto (leverage) è pari a 0,26 (0,33 al 31 dicembre 2025), il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed Ebitda è pari a 1,44 (1,74 al 31 dicembre 2025).



Il Gruppo ritiene di mantenere anche per il 2026 risultati positivi, seppur più contenuti rispetto alle performance di business riscontrate nel 2025, e di perseguire una politica di accelerazione degli investimenti anche grazie alla politica di disciplina finanziaria che

sostiene la solidità finanziaria del Gruppo.











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