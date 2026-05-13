RCS, ricavi primo trimestre salgono a 170,3 milioni di euro. Margini in leggero calo

(Teleborsa) - RCS MediaGroup , gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi netti consolidati pari a 170,3 milioni di euro (169,6 milioni nel primo trimestre del 2025). I ricavi digitali, che ammontano nel complesso a 47,8 milioni, rappresentano circa il 28,1% dei ricavi complessivi. I ricavi pubblicitari ammontano a 64,2 milioni, in crescita dell'8,1%



L'EBITDA è positivo per 14,2 milioni di euro, positivo per 14,6 milioni nel pari periodo del 2025. Gli oneri e proventi non ricorrenti netti sono negativi per 0,4 milioni (-0,2 milioni nei primi tre mesi del 2025). Il risultato operativo (EBIT) è positivo e pari a 0,8 milioni di euro (1,6 milioni nel pari periodo del 2025). Il risultato netto è pari a -0,4 milioni di euro (-0,6 milioni nel primo trimestre del 2025).



Al 31 marzo 2026, la posizione finanziaria netta è positiva per 32,2 milioni di euro, in miglioramento di 16,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2025 (quando era già positiva per 16 milioni). Il miglioramento è principalmente determinato dall'apporto positivo della gestione tipica, compensato parzialmente dagli esborsi per gli investimenti e per gli oneri non ricorrenti.



Il Gruppo ritiene che sia possibile confermare l'obiettivo di conseguire nel 2026 margini (EBITDA) fortemente positivi, sostanzialmente in linea con quelli realizzati nel 2025 e di proseguire con un'ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa.



A fine marzo le testate del Gruppo raggiungono una customer base digitale totale attiva di circa 1,4 milioni di abbonati: 779 mila per Corriere della Sera, 269 mila per Gazzetta, 189 mila per El Mundo e 137 per Expansion. Veo7, il nuovo canale televisivo lanciato a metà 2025 in Spagna, nel 1° trimestre 2026 ha raggiunto uno share medio dello 0,87% sul totale giorno e dello 0,91% in prime time, conseguendo nel periodo in esame, a pochi mesi dalla nascita, un EBITDA positivo di 0,8 milioni. I buoni risultati di ascolto sono migliorati ad aprile 2026, con uno share medio dell'1,03% sul totale giorno e dell'1,17% in prime time.

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