Maire, utile netto 1° trimestre in aumento a 76,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Maire chiude il primo trimestre con un Utile netto di 76,7 milioni, in crescita del 19,9%, mentre il risultato netto di Gruppo, al netto del risultato attribuibile agli azionisti di minoranza (Nextchem e progetti in joint venture) è pari a 67,4 milioni, in crescita del 9,5%.



I Ricavi ammontano a 1,8 miliardi, in aumento del 7,6%, grazie all’avanzamento costante dei progetti in corso di esecuzione. L’EBITDA si attesta a 131,2 milioni, in crescita del 15,7%, sostenuto anche da una efficiente gestione dei costi di struttura. Il margine EBITDA è pari al 7,1%, con un incremento di 50 punti base, anche per il maggiore contributo dei servizi a più alto valore aggiunto generati da Nextchem. Il Risultato Operativo (EBIT) si porta a 113,3 milioni, in crescita del 15,7%.



La gestione finanziaria esprime oneri netti per 3 milioni, in calo di 1,6 milioni, beneficiando di maggiori proventi consuntivati sulle giacenze di cassa. Il Patrimonio Netto Consolidato è pari a 770,8 milioni al 31 marzo 2026, rispetto a 773,8 milioni al 31 dicembre 2025, principalmente impattato dal programma di acquisto di azioni proprie, quasi interamente compensato dall’utile del periodo e da effetti favorevoli di conversione valutaria.



"I risultati del primo trimestre 2026 confermano la solidità e la resilienza del nostro modello di business, idoneo a generare risultati in crescita in un contesto operativo complesso", sottolinea Alessandro Bernini, Chief Executive Officer di MAIRE, aggiungendo, "il portafoglio ordini pari a 15,7 miliardi di euro offre una forte visibilità ed è stato ulteriormente rafforzato dalle elevate acquisizioni

di ordini del trimestre, con una pianificazione dei nuovi progetti che estende progressivamente il carico di lavoro del Gruppo verso il 2030".

Condividi

```