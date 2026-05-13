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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 12/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 12/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio

Chiusura negativa per il derivato italiano, con un ribasso dell'1,28%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 48.885. Primo supporto visto a 48.115. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 47.855.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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