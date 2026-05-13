Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 12/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio
Chiusura negativa per il derivato italiano, con un ribasso dell'1,28%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 48.885. Primo supporto visto a 48.115. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 47.855.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)