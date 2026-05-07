Scuola, Formazione: Anief ribadisce che le risorse sono troppo scarse

"È stato sottoscritto al Ministero dell’Istruzione e del Merito
il contratto nazionale integrativo che definisce i criteri di attribuzione delle risorse destinate alla formazione del personale scolastico
". Lo ha dichiarato Giovanni Portuesi, segretario generale Anief.
"ANIEF ha sottolineato come le risorse dedicate alla formazione siano ancora troppo limitate
e come vi sia una forte necessità di una visione organica del sistema formativo. Nel dettaglio, si tratta di fondi previsti dalla legge di Bilancio dello Stato per il 2026
, con uno stanziamento complessivo di poco superiore a 3 milioni e 600 mila euro,
ridotto per l’esercizio finanziario 2026 a seguito del decreto-legge n. 33 del 18 marzo scorso, noto come 'decreto Accise'.
Considerata l’esiguità delle risorse, si è scelto di non distribuirle a tutte le istituzioni scolastiche,
che avrebbero ricevuto poco più di 100 euro ciascuna, ma di destinarle attraverso le scuole polo per iniziative di formazione in servizio di carattere nazionale. È stato inoltre stabilito che le azioni di sistema e la formazione iniziale dei docenti
saranno programmate e gestite dall’amministrazione centrale e regionale, con il coinvolgimento delle scuole polo per la formazione e di INDIRE.
ANIEF ha infine ribadito l’urgenza di utilizzare parte delle risorse per incrementare i compensi dei commissari degli esami di Stato
, fermi al 2007. Una proposta che il sindacato aveva già avanzato durante la conversione del decreto-legge 127 del 2025
, suggerendo di destinare 17 milioni di euro all’adeguamento all’inflazione dei compensi delle commissioni d’esame
", conclude Portuesi.
"