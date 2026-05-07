Scuola, Formazione: Anief ribadisce che le risorse sono troppo scarse

"È statoil contratto nazionale integrativo che definisce i". Lo ha dichiarato"ANIEF ha sottolineato comee come vi sia una forte necessità di una visione organica del sistema formativo. Nel dettaglio,, con unoridotto per l’esercizio finanziario 2026 a seguito del decreto-legge n. 33 del 18 marzo scorso, noto come 'decreto Accise'.Considerata l’esiguità delle risorse, si è scelto diche avrebbero ricevuto poco più di 100 euro ciascuna, ma di destinarle attraverso le scuole polo per iniziative di formazione in servizio di carattere nazionale. È stato inoltre stabilito chesaranno programmate e gestite dall’amministrazione centrale e regionale, con il coinvolgimento delle scuole polo per la formazione e di INDIRE.ANIEF ha infine ribadito, fermi al 2007. Una proposta che, suggerendo di destinare", conclude Portuesi.