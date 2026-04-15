Zurich e Junior Achievement promuovono la cultura finanziaria e assicurativa nelle scuole.

Oltre 570 studenti coinvolti nell'edizione 2026 di Zurich@School

(Teleborsa) - Si è conclusa la quarta edizione di Zurich@School, il progetto di Zurich volto a promuovere l'educazione assicurativa e finanziaria nelle scuole superiori e accompagnare le nuove generazioni nello sviluppo di competenze utili per il mondo del lavoro. L'iniziativa, realizzata da Zurich in collaborazione con Junior Achievement Italia, organizzazione non profit dedicata all'educazione imprenditoriale ed economica e all'orientamento dei più giovani, si inserisce in un percorso avviato da Z Zurich Foundation nel 2023, con l'obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di studenti e contribuire in modo concreto alla formazione delle competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro.



L'edizione appena conclusa ha coinvolto 30 classi delle scuole superiori per un totale di oltre 570 studenti provenienti da tutta Italia, chiamati a rispondere a una sfida concreta sul tema della protezione: ideare soluzioni innovative in ambito assicurativo, capaci di tutelare persone, beni, dati o ambiente. Le classi sono state supportate nel loro lavoro da altrettanti mentor di Zurich che hanno messo a disposizione dell'iniziativa il loro tempo e le loro competenze.



"Zurich@School – ha commentato Bruno Scaroni, Country CEO di Zurich Italia – rappresenta per noi un investimento nelle generazioni che costruiranno il domani. Promuovere l'educazione finanziaria e assicurativa significa contribuire concretamente a formare cittadini e professionisti più consapevoli, capaci di proteggere sé stessi, gli altri e l'ambiente in cui vivono. Vogliamo trasferire ai giovani le nostre competenze e aiutarli a orientarsi in un contesto socioeconomico in continua evoluzione. È attraverso iniziative come questa che contribuiamo a ridurre la distanza tra scuola e mondo del lavoro e a rafforzare nel Paese una cultura della protezione più diffusa e consapevole, un impegno concreto con cui Zurich guarda al futuro, partendo dai giovani".



"La partnership con Zurich Italia dimostra quanto il volontariato di competenza possa diventare un vero motore di cambiamento quando entra stabilmente nelle scuole. In tre anni oltre 100 professionisti hanno dedicato più di 1.000 ore al fianco di studenti e studentesse, contribuendo a costruire un modello di collaborazione oggi attivo su scala nazionale e in costante crescita – ha dichiarato Miriam Cresta, CEO di Junior Achievement Italia –. In un Paese in cui ancora molti giovani non hanno accesso a percorsi di educazione finanziaria e imprenditoriale, aver coinvolto oltre 1.500 studenti e studentesse in questo triennio è un risultato concreto, reso possibile anche grazie a un forte impegno del management nel promuovere il dialogo e una cultura di responsabilità tra impresa e scuola".



Organizzati in team, i partecipanti hanno lavorato allo sviluppo di una vera e propria idea imprenditoriale, costruendo un business case completo: dall'ideazione del prodotto o servizio fino alla definizione del modello di business e, in alcuni casi, alla realizzazione di un prototipo. Un'esperienza che consente di acquisire non solo competenze tecniche, ma anche competenze imprenditoriali e trasversali – come pensiero critico, autonomia e capacità di problem solving – fondamentali per affrontare contesti complessi e in continua evoluzione.

Durante tutto il percorso, le squadre sono supportate da docenti e da un tutor dedicato, un dipendente Zurich, che li guida attraverso le varie fasi del progetto e li aiuta a orientarsi nel mondo assicurativo.



All'evento finale hanno partecipato oltre 150 studenti, che hanno presentato i propri progetti innovativi di fronte al management di Zurich Italia, al termine di un percorso durato 4 mesi.



La giornata si è conclusa con la premiazione del progetto vincitore, Cinema Safe & Fun, realizzato dalla classe 4° A SIA dell'Istituto G. Deledda di Lecce: una polizza assicurativa innovativa pensata per tutelare l'esperienza cinematografica degli spettatori. Il progetto affronta una barriera spesso sottovalutata: la paura di sprecare il biglietto per un film che non soddisfa le aspettative.



Attraverso un piccolo premio, l'assicurazione garantisce il rimborso immediato del biglietto qualora lo spettatore decida di lasciare la sala entro una soglia prestabilita della visione, aumentando la propensione all'acquisto e la fiducia del pubblico.



Dal punto di vista assicurativo, Cinema Safe & Fun introduce un modello di insurance embedded nell'esperienza culturale, capace di generare benefici anche per gli esercenti cinematografici grazie all'analisi dei dati, al controllo dei flussi e ai ricavi indiretti. L'assicurazione diventa così uno strumento di rilancio del consumo culturale e di innovazione dell'esperienza utente.



Agli studenti vincitori è stato assegnato un premio economico finalizzato all'acquisto di materiale scolastico.









Condividi

```