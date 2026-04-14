Eni, Descalzi: momento difficile, ma garantiamo sicurezza energetica all’Italia

(Teleborsa) - "Siamo in momento difficile ma grazie a uno sforzo comune stiamo riuscendo ad assicurare all'Italia una sua sicurezza energetica, anche se non siamo una bolla, siamo connessi non solo all'Europa ma al mondo, quindi tutto quello che succede ci impatta e dobbiamo essere veloci e flessibili e riuscire a rispondere ogni tipo di emergenza". Lo ha detto l'amministratore delegato di Eni , Claudio Descalzi, in occasione del conferimento dei Premi Leonardo che gli è stato assegnato al Mimit.

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