Iveco, Simone Curti nuovo President della BU Powertrain dopo uscita Sylvain Blaise

(Teleborsa) - Iveco Group ha annunciato che Sylvain Blaise, President, Powertrain Business Unit, lascerà l'azienda il 29 giugno per intraprendere una nuova opportunità professionale in qualità di CEO di Manitou Group. Blaise fa parte del Gruppo da 24 anni, durante i quali ha ricoperto numerosi ruoli di leadership, tra cui quello di guidare FPT fin dalla creazione di Iveco Group come società indipendente nel 2022.



Il Gruppo ha annunciato inoltre che Simone Curti assumerà il ruolo di President della Business Unit Powertrain a partire dal 30 giugno 2026, succedendo a Sylvain Blaise. Curti entrerà a far parte del Senior Leadership Team e riporterà direttamente al CEO di Iveco Group, Olof Persson. Curti ha iniziato la propria carriera in azienda nel 2004, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità e seniority all'interno delle Business Unit Truck e Powertrain, fino all'attuale posizione di responsabile delle operazioni commerciali della Business Unit Truck in EMEA.



"Desidero ringraziare Sylvain per la dedizione dimostrata verso i nostri clienti e partner e verso l'intero team di Powertrain - ha detto il CEO Olof Persson - Sotto la sua guida solida e orientata al futuro, FPT ha assunto un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'innovazione e della tecnologia, rafforzando al contempo efficienza e resilienza. I risultati da lui conseguiti rappresentano una solida base per il futuro del brand sotto la guida del suo nuovo leader, Simone Curti. Sono certo che Simone continuerà ad accelerare lo sviluppo del nostro business Powertrain, facendo leva sulla sua esperienza trasversale e sulle solide relazioni con clienti e partner. A nome del Senior Leadership Team, auguro a Sylvain ogni successo nei suoi futuri impegni professionali e do il benvenuto a Simone nel suo nuovo ruolo all'interno di Iveco Group".

Condividi

```