Bio-Techne in discesa a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici , che mostra un -6,53%.



Lo scenario su base settimanale di Bio-Techne rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Bio-Techne segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 43,28 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 46,25. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 42,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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