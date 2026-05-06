New York: peggiora Bio-Techne

(Teleborsa) - A picco il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici , che presenta un pessimo -13,31%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bio-Techne , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Bio-Techne è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 54,21 USD, mentre il primo supporto è stimato a 46,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 61,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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