New York: peggiora Bio-Techne
(Teleborsa) - A picco il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici, che presenta un pessimo -13,31%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bio-Techne, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Bio-Techne è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 54,21 USD, mentre il primo supporto è stimato a 46,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 61,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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