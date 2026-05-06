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Perde Bio-Techne sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Bio-Techne sul mercato di New York
Ribasso per il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici, che tratta in perdita del 13,31% sui valori precedenti.
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