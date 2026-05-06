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/ Perde Bio-Techne sul mercato di New York
Perde Bio-Techne sul mercato di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
06 maggio 2026 - 18.00
Ribasso per il
produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici
, che tratta in perdita del 13,31% sui valori precedenti.
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