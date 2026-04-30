Investindustrial in 4 mesi chiude raccolta del quarto fondo lower mid-market a 1,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Investindustrial, società di private equity fondata da Andrea Bonomi, ha annunciato il primo e unico closing di Investindustrial Lower Mid-Market IV al suo hard cap di 1,5 miliardi di euro, a seguito di un processo di raccolta durato meno di quattro mesi. Il fondo precedente, Investindustrial Lower Mid-Market III, aveva raccolto 1,1 miliardi di euro nel 2023.



Investindustrial Lower Mid-Market IV ha registrato una forte richiesta di sottoscrizione, grazie al solido supporto degli investitori esistenti oltre a una significativa richiesta da parte di nuovi investitori, che ha portato la domanda complessiva a oltre il 150% dell'hard cap. Nonostante il forte supporto degli investitori per la strategia, Investindustrial ha applicato al fundraising la stessa disciplina che caratterizza il suo approccio agli investimenti, mantenendo invariato l'hard cap di 1,5 miliardi di euro, si legge in una nota.



La raccolta ha privilegiato strategicamente gli investitori esistenti per il raggiungimento dell'obiettivo di 1,25 miliardi di euro, con il delta di 250 milioni di euro rispetto all'hard cap riservato ai nuovi investitori; entrambe le tranche hanno ottenuto richieste superiori all'offerta. Il Gruppo è lieto di aver attirato l'interesse di nuovi investitori provenienti dal Nord America, dall'Asia e dal Medio Oriente, con gli investitori europei che continuano a svolgere un ruolo di primaria importanza per Investindustrial. Il programma Lower Mid-Market ha realizzato 20 investimenti in piattaforme industriali e ulteriori 80 acquisizioni add-on a livello globale.



"Siamo estremamente orgogliosi del forte supporto ricevuto dai nostri partner storici, senza i quali non avremmo potuto costruire la nostra piattaforma in questi 36 anni - ha commentato Andrea Bonomi, Presidente dell'Industrial Advisory Board di Investindustrial - La loro collaborazione ci ha consentito di sviluppare e far crescere a livello internazionale aziende mid-market di alta qualità, creando valore duraturo per le imprese, gli investitori e la società. Siamo ben posizionati per continuare a investire nell'intero segmento mid-market, rafforzando la nostra posizione di leadership, continuando ad essere un partner di riferimento per aziende familiari che vogliono raggiungere nuovi livelli di crescita e generando rendimenti costanti e attrattivi per i nostri investitori".

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