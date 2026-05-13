Londra: rosso per easyJet
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia aerea low cost inglese, in flessione del 2,63% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che easyJet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,3%, rispetto a +0,52% del principale indice della Borsa di Londra).
Le implicazioni tecniche attuali di easyJet mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 3,467 sterline. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 3,589. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 3,422.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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