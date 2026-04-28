Londra: andamento sostenuto per Centrica

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di elettricità e gas , in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Centrica evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Centrica rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche attuali di Centrica mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 2,084 sterline. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 2,125. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 2,057.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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