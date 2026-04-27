Leonardo in Borsa ignora upgrade rating di Moody's

(Teleborsa) - Leonardo viaggia in territorio negativo, registrando un calo dello 0,59% a 52,39 euro, dopo aver aperto la seduta a 53,59 euro. Nel corso della mattinata, le azioni del gruppo della difesa hanno toccato un massimo di 53,72 euro e un minimo di 52,28 euro, delineando un'escursione intraday di circa 1,44 euro. I volumi risultano sostenuti, con 677.723 titoli scambiati in 4.549 contratti, per un controvalore complessivo di circa 35,86 milioni di euro

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Il titolo non mostra reazioni particolari al giudizio positivo espresso dall'agenzia di rating Moody's, che ha migliorato il rating di lungo termine a Baa2 da Baa3, confermando un outlook positivo. L’upgrade - ha sottolineato l'agenzia - riflette la solida performance operativa del gruppo e il progressivo rafforzamento dei principali indicatori creditizi negli ultimi anni. Inoltre, secondo la'0genzia l'acquisizione della divisione Defence di Iveco Group "non dovrebbe compromettere il profilo creditizio" ed anzi "rafforza il posizionamento del gruppo nei segmenti della difesa terrestre e dei sistemi aerei senza pilota".



Dal punto di vista tecnico, il livello di 52,28 euro — corrispondente al minimo odierno — rappresenta un supporto a breve termine da monitorare con attenzione. Sul fronte opposto, la resistenza si colloca in area 53,72 euro, massimo toccato in apertura di seduta.

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