Francoforte: giornata depressa per Deutsche Telekom
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia telefonica tedesca, che passa di mano con un calo dell'1,86%.
Lo scenario su base settimanale di Deutsche Telekom rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'operatore di telefonia, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 27,76 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 28,39. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 27,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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