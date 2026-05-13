Eurozona, occupazione in linea con attese nel primo trimestre

(Teleborsa) -

(TLB) - Roma, 14 ago -

Nel 1° trimestre del 2026, l'occupazione nell'Euroozona è salita dello 0,1% rispetto al +0,2% del trimestre precedente. Il dato è stato reso noto dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat) e risulta in linea con le previsioni degli analisti (+0,2%).



A livello tendenziale l'occupazione è cresciuta dello 0,5%, ad un ritmo più forte rispetto al +0,7% del trimestre precedente.



Nell'intera Unione Europea il numero degli occupati è cresciuto dello 0,1% su base trimestrale, registrando una variazione positiva dello 0,6% a livello tendenziale.



(Foto: Israel Andrade su Unsplash)

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