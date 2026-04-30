Milano 10:33
47.560 -0,49%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:33
10.263 +0,49%
Francoforte 10:33
23.915 -0,17%

Occupazione Francia (QoQ) nel primo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Occupazione Francia (QoQ) nel primo trimestre
Francia, Occupazione nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) -0,1%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)
Condividi
```