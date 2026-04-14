BP, il risultato del trading petrolifero sarà "eccezionale" nel primo trimestre

(Teleborsa) - BP , colosso britannico dell'energia, ha detto che il risultato del trading petrolifero sarà "eccezionale" nel primo trimestre del 2026, rispetto a un quarto trimestre del 2025 che si era rivelato debole. È quanto si legge in un aggiornamento in vista della pubblicazione dei risultati completi, dove viene dato conto di un primo impatto della situazione in corso in Medio Oriente.



La società prevede che la produzione upstream nel primo trimestre rimanga sostanzialmente invariata rispetto al quarto trimestre del 2025 (2.344 mboe/d). Inoltre, le spese in conto capitale sono attese sostanzialmente invariate rispetto alle spese in conto capitale organiche del quarto trimestre del 2025 (3,5 miliardi di dollari).



BP prevede che l'indebitamento netto alla fine del primo trimestre si attesti tra i 25 e i 27 miliardi di dollari, rispetto ai 22,2 miliardi di dollari della fine del quarto trimestre del 2025. Ciò è dovuto principalmente a un significativo aumento del capitale circolante, compreso tra 4 e 7 miliardi di dollari, in gran parte a causa del contesto dei prezzi.







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