Eurozona, inflazione attesa ad aprile accelera in linea con le attese (+3%)

(Teleborsa) - Attesa in rialzo in linea con le attese l'inflazione in Eurozona. È quanto emerge dai dati preliminari dell'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato stamattina la stima flash dell'inflazione.



Il dato tendenziale segna un +3% ad aprile, dopo il +2,6% registrato nel mese precedente.



Su mese, invece, i prezzi al consumo segnano un incremento dell'1%, in rallentamento rispetto al +1,3% del mese precedente.



L'inflazione core - che esclude energia, cibo e tabacchi - viene stimata al 2,2%, rispetto al 2,3% del mese precedente e in linea con quanto indicato dal consensus.



L'inflazione armonizzata, escluse le componenti cibo ed energia, è attesa in lieve calo al 2,1% dal +2,2% del mese precedente.



(Foto: © iloveotto/123RF)

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