Cina, a gonfie vele l'economia nel primo trimestre con PIL oltre le attese al 5%

Spingono export e consumi

(Teleborsa) - La seconda economia mondiale è cresciuta più del previsto nel primo trimestre del 2026, grazie alla robusta domanda di esportazioni e alla crescente resilienza della spesa locale che hanno sostenuto la crescita.



Il PIL cinese, infatti, è cresciuto del 5% su base annua, superando le aspettative del 4,8%. La crescita è inoltre accelerata rispetto al 4,5% del trimestre precedente. Il dato è aumentato dell’1,3% su base trimestrale, in linea con le attese ma in aumento rispetto all’1,2% registrato nel Q4 2025.



Il PIL del primo trimestre è solitamente favorito dalle festività del Capodanno lunare, con il dato del 2026 che mostra come la forte spesa dei consumatori durante la pausa abbia continuato a sostenere la crescita.









(Foto: Christian Lue on Unsplash)

Condividi

```