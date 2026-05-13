Francia, inflazione confermata al 2,5% in aprile: livello più alto da luglio 2024

(Teleborsa) - Confermata in aumento l'inflazione in Francia nel mese di aprile. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento dell'1% su base mensile, come stimato nella lettura preliminare e contro il +1% di marzo.



Su base annuale, i prezzi al consumo sono stati confermati a +2,5%, come nella prima lettura, dopo il +2% registrato nel mese precedente.



Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione pari a +2,2% su base annua, confermando la stima preliminare, e in accelerazione rispetto al +2% di marzo, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a +1,2%, in linea con la prima lettura (era +1,1% nel mese precedente).



(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)

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