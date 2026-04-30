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Francia, ad aprile inflazione accelera al 2,2%

Economia, Macroeconomia
Francia, ad aprile inflazione accelera al 2,2%
(Teleborsa) - Sale l'inflazione in Francia ad aprile. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base mensile al +1%, come nel mese precedente ma sopra quanto atteso dagli analisti (+0,9%).

Su base annua si stima un aumento dell'2,2%, anche in questo caso superiore al +2% del consensus e dopo il +1,7% di marzo.

L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale dell'2,5%, rispetto al +2% del mese precedente. Su base mensile si rileva un +1,2% contro il +1,1% precedente.

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
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