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Francia, Fiducia consumatori (MoM) in aprile

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Francia, Fiducia consumatori (MoM) in aprile
Francia, Fiducia consumatori in aprile su base mensile (MoM) 84 punti, in calo rispetto al precedente 89 punti (la previsione era 88 punti).

(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)
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