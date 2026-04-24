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Francia, Fiducia consumatori (MoM) in aprile
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24 aprile 2026 - 09.00
Francia,
Fiducia consumatori in aprile su base mensile (MoM) 84 punti
, in calo rispetto al precedente 89 punti (la previsione era 88 punti).
(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)
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