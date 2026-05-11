Francoforte: brillante l'andamento di Brenntag

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore tedesco di prodotti chimici , che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del DAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Brenntag . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 62,47 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 61,31. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 60,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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