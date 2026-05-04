Francoforte: in calo Leg Immobilien

(Teleborsa) - Ribasso per Leg Immobilien , che presenta una flessione del 2,26%.



La tendenza ad una settimana di Leg Immobilien è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Leg Immobilien . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 59,6 Euro. Primo supporto visto a 57,35. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 56,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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