Francoforte: in calo Leg Immobilien
(Teleborsa) - Ribasso per Leg Immobilien, che presenta una flessione del 2,26%.
La tendenza ad una settimana di Leg Immobilien è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Leg Immobilien. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 59,6 Euro. Primo supporto visto a 57,35. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 56,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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