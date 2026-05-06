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Francoforte: in acquisto Leg Immobilien

Migliori e peggiori
Francoforte: in acquisto Leg Immobilien
(Teleborsa) - Grande giornata per Leg Immobilien, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,78%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Leg Immobilien rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Leg Immobilien suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 58,75 Euro con tetto rappresentato dall'area 61. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 57,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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