Francoforte: giornata depressa per Deutsche Telekom

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia telefonica tedesca , che presenta una flessione del 2,65%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Telekom , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico dell' operatore di telefonia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,89 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,61. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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