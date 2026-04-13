Francoforte: giornata depressa per Deutsche Telekom
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia telefonica tedesca, che presenta una flessione del 2,65%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Telekom, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico dell'operatore di telefonia suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,89 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,61. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 29,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```