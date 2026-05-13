Francoforte: in calo Bechtle
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Bechtle, che mostra un decremento dell'1,89%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bechtle più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Bechtle. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 30,63 Euro. Primo supporto visto a 29,81. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 29,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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