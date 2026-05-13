Francoforte: Merck KGaA sale verso 123,8 Euro
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia farmaceutica tedesca, che tratta in rialzo del 7,70%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck KGaA più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dalla società chimico-farmaceutica restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 123,8 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 119,4. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 117,2, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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