Merck KGaA alza le stime 2026: segnali positivi per il nuovo CEO Beckmann

(Teleborsa) - Merck KGaA
ha migliorato leggermente le previsioni sugli utili per il 2026 grazie alla crescita superiore alle attese della divisione life science, offrendo un primo segnale positivo al nuovo amministratore delegato, Kai Beckmann
.
Il gruppo tedesco prevede ora un EBITDA rettificato
compreso tra 5,7 e 6,1 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 6 miliardi realizzati in precedenza. Nel primo trimestre l’utile operativo adjusted si è attestato a 1,5 miliardi di euro, in linea con le aspettative degli analisti.Beckmann ha assunto la guida dell’azienda
questo mese, succedendo a Belén Garijo, passata alla francese Sanofi
. Il nuovo CEO punta a rilanciare la crescita del gruppo dopo il rallentamento post-pandemia della divisione life science e le difficoltà legate al farmaco Mavenclad.
La divisione healthcare
ha registrato un calo organico delle vendite, penalizzata dalla concorrenza sui farmaci Mavenclad e Bavencio, mentre la divisione life science
ha segnato una crescita organica dell’8,3%, sostenuta dalla forte domanda di materiali e strumenti per la produzione farmaceutica.
Merck ha inoltre confermato una domanda elevata nel settore dei materiali per chip legati all’intelligenza artificiale
, segmento che continua a sostenere il business elettronico del gruppo.