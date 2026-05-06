Francoforte: andamento rialzista per Merck KGaA

(Teleborsa) - Bene la compagnia farmaceutica tedesca , con un rialzo del 3,08%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Merck KGaA rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di breve periodo della società chimico-farmaceutica mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 115,4 Euro. Rischio di discesa fino a 111,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 118,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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