Francoforte: movimento negativo per GEA Group

(Teleborsa) - Pressione sul Gruppo manifatturiero tedesco , che tratta con una perdita del 2,22%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di GEA Group rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario della società specializzata nel trattamento dei cibi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 54,47 Euro. Prima resistenza a 55,87. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 53,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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