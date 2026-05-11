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/ Perde GEA Group sul mercato di Francoforte
Perde GEA Group sul mercato di Francoforte
Migliori e peggiori
,
In breve
11 maggio 2026 - 09.50
Si muove in perdita il
Gruppo manifatturiero tedesco
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,73% sui valori precedenti.
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