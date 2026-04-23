Elettricità: ARERA avvia la consultazione sul riassetto del Servizio a Tutele Graduali

(Teleborsa) - Al via la consultazione sulle proposte dell’Autorità per definire la regolazione, in vigore dal primo aprile 2027, del Servizio a Tutele Graduali (STG) destinato ai clienti domestici non vulnerabili e alle piccole imprese connesse in bassa tensione.



Il Servizio a Tutele Graduali, istituito dalla legge 124/2017, è un servizio di ultima istanza nato per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti che si trovano senza un contratto attivo nel mercato libero, per il tempo necessario a trovare un nuovo venditore. Dopo un percorso graduale iniziato nel 2021 con il passaggio al STG delle piccole imprese, dal primo luglio 2024 sono da ultimo confluiti in questo servizio anche tutti i clienti domestici non vulnerabili che erano ancora forniti in Maggior Tutela.



Il documento 130/2026/R/eel illustra gli orientamenti dell’Autorità relativi ai requisiti di accesso al servizio e alle condizioni di attivazione, economiche e contrattuali, all’assetto del servizio, alle modalità di selezione dei nuovi esercenti attraverso procedure concorsuali e alle tempistiche e modalità con cui gli attuali fornitori dovranno proporre la migliore offerta di mercato libero ai propri clienti alla scadenza del 31 marzo 2027.



I soggetti interessati sono invitati a far pervenire osservazioni e proposte entro il 22 maggio 2026 compilando l’apposito modulo interattivo sul sito oppure inviando una comunicazione via pec. L’Autorità processerà i contributi ricevuti per finalizzare la regolazione entro l’estate 2026, consentendo lo svolgimento delle procedure di selezione degli esercenti negli ultimi mesi dell’anno.

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