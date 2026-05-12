Trade Republic ingaggia Brad Pitt e lancia il 3% di interesse per nuovi clienti

(Teleborsa) - Trade Republic, piattaforma tedesca per il risparmio e l'investimento, lancia la sua più grande campagna di sempre ingaggiando Brad Pitt, due volte vincitore dell'Oscar e uno degli attori più riconosciuti al mondo, come Global Brand Ambassador. Lo spot lancia il 3% di interesse per tutti i nuovi clienti, assieme a un conto corrente gratuito con carta e la possibilità di investire a partire da un euro.



Più di 10 milioni di clienti in Europa si affidano già a Trade Republic, di cui 1 milione in Italia. La nuova offerta di interesse è disponibile anche per i correntisti già registrati. Per ogni nuovo cliente invitato con successo, anche i correntisti esistenti ricevono il 3% di interesse per tre mesi. Con quattro referral andati a buon fine, i clienti possono ottenere il tasso di interesse aumentato per un massimo di dodici mesi.



"La maggior parte degli Europei è ancora cliente di una banca che applica commissioni troppo alte e offre tassi di interesse troppo bassi - afferma Christian Hecker, co-fondatore di Trade Republic - Trade Republic offre alle persone più valore per il proprio denaro. È esattamente ciò che vogliamo comunicare nel modo più semplice e diretto possibile. Nessuna promessa vuota, nessun messaggio complicato, ma vantaggi di prodotto chiari e concreti che milioni di persone colgono immediatamente e che le portano a interrogarsi sulla propria banca attuale".





Condividi

```