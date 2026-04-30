Ania lancia fondo di debito privato con obiettivo di raccolta a 800 milioni di euro

(Teleborsa) - ANIA, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, lancia un fondo di debito privato, finanziato dalle compagnie assicurative, con l'obiettivo di convogliare il risparmio previdenziale e assicurativo verso l'economia reale del Paese.



Il fondo è stato strutturato per finanziare le imprese che investono in ambiti strategici quali infrastrutture, transizione energetica e digitale, accompagnando così lo sviluppo delle piccole e medie imprese, cuore del tessuto produttivo nazionale. L'operazione si inquadra nel framework assicurativo e vede l'introduzione di una garanzia pubblica che, riducendo l'assorbimento di capitale, rende l'investimento più efficiente e compatibile con i vincoli regolamentari delle compagnie.



La gestione del fondo è stata affidata a Eurizon Capital Real Asset SGR, a seguito di un processo di selezione che ha visto la partecipazione di diversi operatori altamente qualificati, per avviare un fondo di debito privato, con un obiettivo di raccolta stimata tra i 600 e gli 800 milioni di euro. Risorse che saranno rapidamente immesse nell'economia reale, principalmente attraverso strumenti di debito destinati a imprese di piccola e media dimensione, oltre ad imprese in fase di espansione.



"Il progetto - commenta il presidente Giovanni Liverani - dimostra come il settore assicurativo continui a svolgere un ruolo sempre più centrale nel sostegno all'economia reale, contribuendo, al tempo stesso, a generare valore per gli assicurati. L'operazione rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato e un modello replicabile per mobilitare il risparmio nazionale a favore dello sviluppo del Paese. Possibili scenari futuri potrebbero riguardare ambiti strategici quali infrastrutture, edilizia residenziale, assistenza alla non autosufficienza e nuovi strumenti a supporto dell'innovazione e della crescita”.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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