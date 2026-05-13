Londra: in acquisto Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Rialzo per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,39%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Metlen Energy & Metals evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Metlen Energy & Metals rispetto all'indice.





Tecnicamente, Metlen Energy & Metals è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 40,08 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 38,36. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 41,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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