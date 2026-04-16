In evidenza Metlen Energy & Metals sul listino di Londra

(Teleborsa) - Brilla la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che passa di mano con un aumento del 3,82%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Metlen Energy & Metals evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Metlen Energy & Metals rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Metlen Energy & Metals mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 36,97 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 35,35. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 38,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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