Crolla a Londra Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Scende sul mercato la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che soffre con un calo del 3,93%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Metlen Energy & Metals rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Metlen Energy & Metals classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,15 Euro e primo supporto individuato a 33,69. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 36,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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