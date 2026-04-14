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Londra: andamento sostenuto per Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per Metlen Energy & Metals
Scambia in profit la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che lievita del 3,42%.
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