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Londra: movimento negativo per BT Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per BT Group
Si muove verso il basso il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, con una flessione del 3,12%.
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