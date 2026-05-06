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Londra: movimento negativo per Smith & Nephew

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Smith & Nephew
Ribasso composto e controllato per il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici, che presenta una flessione del 3,49% sui valori precedenti.
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