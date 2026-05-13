Londra: rally per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Protagonista l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,50%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Endeavour Mining rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Endeavour Mining, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 50,68 sterline. Primo supporto visto a 49,98. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 49,55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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