Londra: in calo Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che mostra un decremento del 2,72%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Endeavour Mining rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Endeavour Mining mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 47,91 sterline. Rischio di discesa fino a 47,03 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 48,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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