Londra: scambi al rialzo per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che lievita del 3,76%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining rispetto all'indice.
Tecnicamente, Endeavour Mining è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 49,16 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,37. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 50,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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