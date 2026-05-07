Londra: scambi al rialzo per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che lievita del 3,76%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endeavour Mining evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Endeavour Mining rispetto all'indice.





Tecnicamente, Endeavour Mining è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 49,16 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 47,37. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 50,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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