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Madrid: movimento negativo per Indra
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In breve
13 maggio 2026 - 13.00
Retrocede la
multinazionale spagnola operante nel settore IT
, con un ribasso del 2,07%.
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