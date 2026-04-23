American Express, primo trimestre oltre il consensus con ricavi che balzano sfiorando i 19 miliardi

Confermata guidance 2026 con EPS tra 17,30 e 17,90 dollari

(Teleborsa) - Primo trimestre in crescita oltre le attese per il colosso statunitense di servizi finanziari American Express , che ha chiuso i primi tre mesi del 2026 con un utile netto di 3,0 miliardi di dollari in crescita del 15% rispetto ai 2,6 miliardi di dollari di un anno fa. L'utile per azione è stato di 4,28 dollari, in aumento del 18% rispetto ai 3,64 dollari di un anno fa, mentre gli analisti si attendevano un EPS di 3,97 dollari.



I ricavi totali consolidati, al netto degli interessi passivi, sono stati pari a 18,9 miliardi, in crescita dell'11% su base annua, o del 10% al netto delle variazioni valutarie. L'aumento è stato trainato principalmente dalla maggiore spesa dei titolari di carte, dall'incremento del margine di interesse netto, sostenuto dalla crescita dei saldi delle carte, e dalla forte crescita delle commissioni sulle carte. Le stime di consensus si erano fermate a un valore di 18,6 miliardi.



“Abbiamo avuto un inizio d'anno molto positivo, che riflette il continuo slancio della nostra base clienti premium e l'attuazione della nostra comprovata strategia di crescita", ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato Stephen J. Squeri.



“Considerati gli ottimi risultati ottenuti finora", ha proseguito Squeri, "confermiamo le nostre previsioni per l'intero anno 2026, che prevedono una crescita dei ricavi del 9-10% e un utile per azione (EPS) compreso tra 17,30 e 17,90 dollari, e abbiamo deciso di incrementare gli investimenti in marketing e tecnologia per sfruttare al meglio le opportunità di crescita a lungo termine".



Grazie al "modello di abbonamento differenziato, alimentato dai nostri titolari di carte premium, dai partner di livello mondiale e dalle innovazioni e dai servizi offerti dai nostri talentuosi collaboratori, siamo fiduciosi nella nostra capacità di realizzare una crescita sostenibile a lungo termine.”, ha concluso il CEO.



(Foto: CardMapr.nl su Unsplash)

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