American Express acquisisce Hyper e rafforza la sua strategia AI per la gestione delle spese aziendali

(Teleborsa) - American Express ha annunciato un accordo per l'acquisizione di Hyper, una startup specializzata in soluzioni di gestione delle spese basate su intelligenza artificiale. L'operazione, spiega una nota, rappresenta un passo strategico per potenziare le capacità AI della divisione servizi commerciali dell’azienda.



Grazie all'integrazione del team di esperti di Hyper, American Express punta a sviluppare strumenti sempre più avanzati basati su agenti intelligenti, capaci di automatizzare processi complessi e semplificare le operazioni aziendali. L'obiettivo è offrire alle imprese soluzioni più efficienti per la gestione delle spese, consentendo loro di concentrarsi maggiormente sulla crescita del business.



Hyper, fondata nel 2022, si è distinta per aver trasformato la gestione delle spese da processo manuale a sistema automatizzato, grazie a tecnologie in grado di categorizzare automaticamente le spese, verificarle rispetto a budget e policy aziendali e inviare notifiche per le scadenze.



La collaborazione tra le due aziende era già iniziata nel 2024 con il lancio di una carta con funzionalità AI integrate, Hypercard Rewards American Express, e questa acquisizione rappresenta una naturale evoluzione della partnership.



L’operazione dovrebbe concludersi entro il secondo trimestre del 2026, previa approvazione delle consuete condizioni di closing.



(Foto: Jerome Cid / dreamstime.com)

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