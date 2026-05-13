Parigi: in calo Danone
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di alimenti e bevande, che mostra un decremento dell'1,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Danone, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Danone, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 61,17 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 62,25 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 60,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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